آیین تجلیل از خیرین انجمن آموزشی و فرهنگی برهان‌الدین شبستر با هدف قدردانی از نیکوکارانی که در مسیر حمایت از دانش‌آموزان و توسعه فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی شهرستان گام برمی‌دارند برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، انجمن آموزشی و فرهنگی برهان‌الدین شبستر با رویکرد حمایت از دانش‌آموزان مستعد و توانمند، زمینه‌سازی برای رشد و شکوفایی استعداد‌های آنان و همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی فعالیت می‌کند.

در این آیین از خیرین و نیکوکارانی که با مشارکت و حمایت‌های خود در پیشبرد اهداف آموزشی و فرهنگی انجمن نقش‌آفرینی می‌کنند تجلیل به عمل آمد.

مسئولان انجمن بر نقش موثر خیرین در شناسایی و حمایت از استعداد‌های دانش‌آموزی تاکید کردند و حضور و مشارکت خیرخواهانه مردم را پشتوانه‌ای ارزشمند برای ارتقای سطح آموزشی و فرهنگی جامعه دانستند.

این مراسم با تجلیل از خیرین و قدردانی از همراهی آنان در حمایت از آینده‌سازان شهرستان شبستر به کار خود پایان داد.