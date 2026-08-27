آیین تجلیل از خیرین انجمن آموزشی و فرهنگی برهانالدین شبستر
آیین تجلیل از خیرین انجمن آموزشی و فرهنگی برهانالدین شبستر با هدف قدردانی از نیکوکارانی که در مسیر حمایت از دانشآموزان و توسعه فعالیتهای آموزشی و فرهنگی شهرستان گام برمیدارند برگزار شد.
در این آیین از خیرین و نیکوکارانی که با مشارکت و حمایتهای خود در پیشبرد اهداف آموزشی و فرهنگی انجمن نقشآفرینی میکنند تجلیل به عمل آمد.
مسئولان انجمن بر نقش موثر خیرین در شناسایی و حمایت از استعدادهای دانشآموزی تاکید کردند و حضور و مشارکت خیرخواهانه مردم را پشتوانهای ارزشمند برای ارتقای سطح آموزشی و فرهنگی جامعه دانستند.
این مراسم با تجلیل از خیرین و قدردانی از همراهی آنان در حمایت از آیندهسازان شهرستان شبستر به کار خود پایان داد.