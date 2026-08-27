\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d \u0637\u0631\u062d \u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0639\u0645\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0634\u0647\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f \u06a9\u0647 \u0641\u0634\u0627\u0631 \u062a\u0647\u062f\u06cc\u062f\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0634\u0645\u0646\u0627\u0646 \u06a9\u0627\u0631\u0633\u0627\u0632 \u0646\u0628\u0648\u062f\u0647\u00a0 \u0648 \u0627\u0631\u0627\u062f\u0647 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0648 \u062e\u0627\u062f\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062e\u062f\u0645\u062a \u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u060c \u0639\u0644\u06cc\u0631\u063a\u0645 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a \u0641\u0631\u0627\u0648\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0648 \u0645\u0632\u062f\u0648\u0631\u0627\u0646\u0634 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062f\u060c \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647 \u0631\u0648\u0632 \u067e\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0631 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062e\u062f\u0645\u062a \u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f \u0648 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0627\u06cc\u0647 \u0627\u0641\u062a\u062e\u0627\u0631 \u0647\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a .\n\n