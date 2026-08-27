به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون محرومیت زدایی و مردم یاری قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما، گفت: با تشکیل قرارگاه امام حسن مجتبی علیه السلام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طرح‌های فاخری در راستای محرومیت زدایی و مردم یاری در مناطق کم برخوردار شمالغرب کشور اجرا می‌شود.

سرهنگ علی اصغر عزیزی فر ضمن ارائه گزارشی از اجرای طرح‌های عام المنفعه در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی افزود: در این راستا در استان آذربایجان غربی ۱۷ هزار و ۹۸۹ طرح با اعتباری بالغ بر ۱۵۲ میلیارد تومان اجرا شده است.

او اضافه کرد: در استان کردستان نیز ۱۲ هزار و ۵۷۸ طرح به ارزش ۱۳۵ میلیارد تومان به همت این قرارگاه اجرا شده است.

معاون محرومیت زدایی و مردم یاری قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام گفت: در موضوع جهاد آبرسانی نیز برای تامین آب شرب بهداشتی و سالم مردم مناطق محروم فعالیت‌های بسزایی انجام شده است.

سرهنگ علی اصغر عزیزی فر خاطرنشان کرد: در موضوع آبرسانی در آذربایجان غربی طرح‌هایی با اعتبار ۹۶۷ میلیارد تومان در ۳۷۸ روستا در حال اجرا است.

او ادامه داد: پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها در آذربایجان غربی بیش از ۵۷ درصد است که ۴۷ روستا با طول لوله گذاری ۳۸۵ کیلومتر آبرسانی شده است.

معاون محرومیت زدایی و مردم یاری قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام با بیان این که در استان کردستان نیز قرارداد ۵۷۸ میلیاردی برای آبرسانی به ۵۰۸ روستا امضا شده است تصریح کرد: در استان کردستان نیز اجرای این طرح در ۱۱۱ روستا به اتمام رسیده و ۶۹ روستا از آب شرب بهداشتی بهره‌مند شده‌اند.