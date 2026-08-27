به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم بدرقه کاروان اعزامی «فرشتگان میناب» (دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب) به بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی _ناگویا در شب میلاد باسعادت پیامبر مهربانی حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) ساعت ۱۹ تا ۲۱ شنبه ۷ شهریور در آکادمی ملی المپیک واقع در مجموعه ورزشی انقلاب با حضور اعضای کاروان و مسئولان ورزشی، لشگری، کشوری، روسای فدراسیون‌ها و اصحاب رسانه برگزار می‌شود.