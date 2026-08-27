اعتبار کالابرگ الکترونیکی مرداد ماه برای سرپرستان خانوار دارای رقم انتهایی کدملی ۷، ۸ و ۹ واریز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار مرداد ماه کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوار مشمول گروه سوم با رقم انتهایی کدملی ۷، ۸ و ۹ واریز شد.

میزان این اعتبار همانند دوره‌های قبل و بدون تغییر، به ازای هر مشمول یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

مشمولان این گروه از امروز می‌توانند با مراجعه به نرم‌افزارهای مربوطه بله و شمیم، استعلام مانده‌حساب، خود را دریافت و سپس نسبت به خرید اقلام اساسی از فروشگاه‌های طرف قرارداد اقدام کنند.