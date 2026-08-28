فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده از توقیف یک دستگاه نیسان و کشف ۲ تن و ۴۰۰ کیلوگرم آرد فاقد مجوز حمل و فروش در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ یوسفخانی گفت: در پی اشراف اطلاعاتی مبنی بر حمل آرد یارانه‌ای خارج از شبکه توزیع بوسیله یک دستگاه خودرو نیسان رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی با گشت زنی هدفمند و اقدامات اطلاعاتی خودرو را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی خودرو متوقف در بازرسی از آن تعداد ۶۰ کیسه‌ی ۴۰ کیلو گرمی آرد فاقد مجوز حمل و فروش را کشف کردند.

سرهنگ یوسفخانی با اشاره به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی آرد‌های مکشوفه افزود: در این راستا خودرو توقیف و متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.