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حجت الاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور در همایش بزرگداشت هفته بسیج اصناف گفت: اگر مردم و نهادهای مردمی تنها ۱۰ درصد در مصرف بنزین صرفهجویی کنند و سفرهای غیرضروری کاهش یابد، نیاز کشور به واردات بنزین برطرف خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیین بزرگداشت هفته بسیج اصناف و سالروز شهادت حاج مهدی عراقی، صبح امروز با حضور مسئولان، اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی در قم برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور در این مراسم با اشاره به نقش تاریخی بازاریان در نهضت امام خمینی (ره) گفت: اصناف در دوران دفاع مقدس و شرایط بحرانی کشور نیز با پشتیبانی از جبههها، تأمین نیازهای مردم و حفظ جریان توزیع کالا نقش برجستهای داشتهاند.
وی با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، جنگ اقتصادی، امنیتی و ادراکی را دنبال میکند، افزود: هدف دشمن ایجاد نارضایتی، ناامیدی و القای ناکارآمدی در جامعه است و فعالان اقتصادی باید این موضوع را بخشی از میدان مقابله با دشمن بدانند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور با تحلیل شرایط کنونی و تغییر راهبرد دشمن از جنگ سخت به جنگ ترکیبی، گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی و با وجود هزینههای هنگفت، به دنبال اخلال در اقتصاد و تعطیلی کسب و کارها و کند شدن و تهطیلی عرصه تولید کشور است؛ نقشه دشمن، تعطیلی چرخه تولید، تجارت و مصرف در ایران است که در گذشته آن را با موشک و بمب دنبال میکرد و امروز با ابزارهای امنیتی و اقتصادی پیگیری میکند.
وی افزود: دشمن پس از آتشبس، در صدد تغییر مدیریت و ایجاد اختلال در مسیرهای حیاتی مانند دریایی و نفتی است، اما جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان داخلی، اجازه نخواهد داد این توطئهها به نتیجه برسد.
حجت الاسلام والمسلمین طائب بر ضرورت مقابله با گرانفروشی، احتکار و فضاسازیهای روانی در بازار تأکید کرد و گفت: باید میان گرانی ناشی از افزایش هزینههای تولید و توزیع با گرانفروشی و گراننمایی تفاوت قائل شد.
وی همچنین با اشاره به مصرف روزانه حدود ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین در کشور و واردات حدود ۱۴ میلیون لیتر از نیاز روزانه گفت: اگر مردم و نهادهای مردمی تنها ۱۰ درصد در مصرف بنزین صرفهجویی کنند و سفرهای غیرضروری کاهش یابد، نیاز کشور به واردات بنزین برطرف خواهد شد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین بر ضرورت مدیریت مصرف برق و گاز نیز تأکید کرد و گفت: فرهنگسازی و مشارکت مردم برای جلوگیری از ناترازی گاز در فصل سرد و خاموشیهای برق در فصل گرم ضروری است.
حجتالاسلام والمسلمین طائب در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد دو قطبی در آمریکا و اسرائیل اشاره کرد و گفت: فرمانداریها، مجلس سنا و نمایندگان آمریکا درگیر اختلافات داخلیاند و در اسرائیل، نتانیاهو نیز برای کسب اکثریتها کرسی در انتخابات، به دنبال راهاندازی جنگ است.
سیدهادی صالحی رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور هم در این مراسم از فعالیت قرارگاه سپهبد شهید حاج حسین سلامی و برگزاری جلسات مسئلهمحور این قرارگاه خبر داد و گفت: هدف این قرارگاه کمک به حل مسائل و مشکلات اصناف و بازاریان است.
اسدالله بادامچیان رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی نیز در این مراسم، حل مسائل اقتصادی را در گرو میدان دادن به بازار و بخش مردمی دانست و گفت: اقتصاد مردمی را نمیتوان با سازوکار صرفاً دولتی اداره کرد.
وی افزود: طرحی جامع در قالب ۲۶ محور اقتصادی تدوین و به رئیسجمهور ارائه شده و یکی از مطالبات اصلی، تشکیل یک قرارگاه اقتصادی قوی برای پیگیری و اجرای راهکارهای حل مشکلات اقتصادی است.
رئیس اتاق اصناف ایران نیز با تأکید بر اینکه در کشور کمبود کالا وجود ندارد، گفت: اصناف و بسیج با فعالیت شبانهروزی، افزایش ۳۰۰ درصدی تقاضا در سه روز نخست شرایط بحرانی را مدیریت کردند و اجازه ندادند قفسه فروشگاهها خالی بماند.
قاسم نوده فراهانی افزود: به هیچ عنوان کمبود کالا نداریم، اما موضوع گرانی وجود دارد و بخشی از افزایش قیمتها به مسائل لجستیکی و تغییر مسیرهای حملونقل بازمیگردد.
در این مراسم همچنین یاد و خاطره شهید حاج مهدی عراقی گرامی داشته شد و از نقش تاریخی اصناف و بازاریان در پشتیبانی از انقلاب اسلامی و استمرار فعالیتهای اقتصادی کشور تجلیل شد.