دانش آموز خراسان جنوبی در بیست و یکمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی نابینایان و کم بینایان کشور مقام اول را کسب کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی گفت: دانش آموز یاسمین بی‌خویش از مرکز آموزشی وصال با کسب ۴ امتیاز از ۷ بازی موفق شد در مسابقات قهرمانی نابینایان و کم‌بینایان کشور، مقام اول رده سنی زیر ۱۲ سال را از آن خود کند و در جدول کلی مسابقات نیز در جایگاه هشتم قرار بگیرد.

ماندگار با اشاره به اینکه این رقابت‌ها با حضور ۳۰ شطرنج‌ باز از سراسر کشور در شهر تنکابن برگزار شد گفت: شرکت کنندگان از ۳۱ مرداد تا ۴ شهریور با هم رقابت کردند.