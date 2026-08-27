به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس سازمان اورژانس کشور در حاشیه سفر به کاشان و در جریان افتتاح چند طرح حوزه سلامت گفت: توسعه زیرساخت‌های اورژانس و نوسازی ناوگان آمبولانس با مشارکت خیران می‌تواند نقش موثری در ارتقای خدمات فوریت‌های پزشکی و نجات جان مردم داشته باشد.

جعفر میعادفر ادامه داد: اورژانس خط مقدم نظام سلامت است و سالانه حدود ۲۰ میلیون تماس و حدود ۶ میلیون ماموریت را پوشش می‌دهد.

وی گفت: در دو سال گذشته نیز حدود ۱۵۰ دستگاه آمبولانس با مشارکت خیران خریداری و در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گرفته است.

جعفر میعادفر ادامه داد: سازمان اورژانس کشور آمادگی دارد برای تامین آمبولانس مورد نیاز مناطق، ۵۰ درصد هزینه را مشارکت کند و از خیران دعوت می‌کنیم در این زمینه نیز مشارکت بیشتری داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز در حاشیه مراسم افتتاحیه این طرح‌ها گفت: پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرک صنعتی جعفر آباد کاشان با توجه به موقعیت منطقه و پوشش شهرک‌های صنعتی و محور‌های مواصلاتی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تأمین نیروی انسانی آن با جدیت پیگیری می‌شود.

ابراهیم کوچکی افزود: هفته دولت فرصت مناسبی برای معرفی خدمات و اقدامات انجام شده در حوزه سلامت است و امیدواریم با وحدت و همدلی، مسیر خدمت‌رسانی به مردم با قوت ادامه یابد.

وی با بیان اینکه شهرستان کاشان دارای ۳۱ پایگاه اورژانس است، گفت: پایگاه جدید شهرک صنعتی با توجه به پوشش جمعیت شاغل در شهرک‌های صنعتی و همچنین محور‌های جاده‌ای اطراف، می‌تواند نقش مهمی در افزایش سرعت دسترسی به خدمات فوریت‌های پزشکی و کاهش زمان رسیدن بر بالین بیماران و مصدومان داشته باشد.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با قدردانی از خیران، حفظ انگیزه آنان برای تداوم مشارکت در حوزه سلامت را ضروری دانست و گفت: تامین تجهیزات و نیروی انسانی پایگاه‌های اورژانس باید همزمان با احداث آنها مورد توجه قرار گیرد.

مصطفی معینی آرانی ادمه داد: اولویت‌های حوزه بهداشت و درمان شهرستان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان پیگیری و از ظرفیت نمایندگی مردم برای رفع این نیاز‌ها استفاده می‌شود.