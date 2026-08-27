سری جدید برنامه «صبح جمعه با شما» با حضور جمعی از هنرمندان شناخته‌شده عرصه طنز و نمایش رادیویی و برنامه «با ایرانیاران» با محوریت «ایران جان، قزوین ایران»، از رادیو ایران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «صبح جمعه با شما» از برنامه‌های قدیمی و شناخته‌شده رادیو ایران است که با تکیه بر طنز، نمایش‌های رادیویی، موسیقی و حضور هنرمندان، سال‌ها با مخاطبان همراه بوده است. سری جدید این برنامه نیز با رویکردی تازه و با بهره بردن از ظرفیت هنرمندان پیشکسوت و جوان تولید شده است.

«صبح جمعه با شما» برنامه‌ای است که برای چند نسل از شنوندگان رادیو، فقط یک برنامه نیست، بخشی از خاطرات جمعی است. برنامه‌ای که سال‌ها صبح جمعه را با نمایش، طنز، موسیقی و حضور هنرمندان محبوب، متفاوت کرده است.

سری جدید این برنامه تلاش کرده است با نگاهی تازه، ظرفیت طنز و نمایش رادیویی را با حضور همزمان نسل‌های مختلف هنرمندان به کار بگیرد، تا هم برای شنونده قدیمی یادآور روز‌های خاطره‌انگیز باشد و هم برای مخاطب جوان، تجربه‌ای تازه و شنیدنی رقم بزند.

برنامه «صبح جمعه با شما»، از جمعه ۶ شهریور ساعت ۹ با اجرای فاطمه آل‌عباس و سعید توکلی پخش می‌شود.

در این مجموعه، اصغر سمسارزاده، عباس محبی، منوچهر آذری، بیوک میرزایی، سامان احتشامی، رایان سرلک، فرزین محدث، مرضیه صدرایی و سوسن پرور به ایفای نقش پرداختند و جمعی دیگر از هنرمندان نیز در این برنامه حضور دارند.

برنامه «با ایرانیاران» رادیو ایران با محوریت «ایران جان، قزوین ایران» و مشارکت مخاطبان و گزارشگران افتخاری، به بازخوانی تاریخ، معماری، آیین‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی دیار مینودری قزوین می‌پردازد.

این برنامه از شنبه تا چهارشنبه (۷ تا ۱۱ شهریور)، با شعار و محوریت «ایران جان، قزوین ایران» پخش می شود و از تمامی مخاطبان، همراهان و شبکه گزارشگران افتخاری (ایرانیاران) دعوت می‌کند تا با نگاهی مردمی، عینی و تجربی، قصه‌ها و ظرفیت‌های نهفته این دیار تاریخی را روایت کنند.

محور‌های پیشنهادی برای تولید محتوا و ارسال آثار توسط مخاطبان شامل موارد زیر است:

-قزوین، شهر تاریخ و معماری: معرفی بافت‌های کهن، بازارها، محله‌های قدیمی و شاهکار‌های معماری.

-طعم قزوین: بررسی فرهنگ غذایی، شیرینی‌ها، سوغات سنتی و آیین‌های میزبانی و سفره قزوینی.

-آدم‌های قزوین: بازخوانی زندگی و خدمات مفاخر، پیش‌کسوتان، معلمان، کاسبان خوش‌نام و چهره‌های اثرگذار محلی.

-فرهنگ، هنر و آیین‌های کهن: پردازش آیین‌ها، گویش، موسیقی، آداب و سنن بومی.

-قزوین از نگاه من: بیان خاطرات ماندگار و روایت‌های دلنشین فردی و جمعی از این شهر.

علاقه‌مندان و همراهان کانون ایرانیاران می‌توانند آثار خود را در قالب «بسته‌های صوتی»، «عکس» و «ویدئو» از طریق ارسال کلمه «ایرانیار» به شماره ۰۹۹۰۴۰۵۵۵۹۰ در پیام‌رسان بله یا ثبت در سامانه روایت‌ها به این برنامه ارسال کنند تا آثار برگزیده با نام خود مخاطبان از رادیو ایران پخش و منتشر شود.