به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ علی سبحانی گفت: در پی وصول حکم جلب فردی به دلیل کلاهبرداری از یکی از فروشندگان سنگ ساختمانی موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر قرار گرفت.

وی افزود:در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد متهم در ازای خرید تعداد قابل توجهی سنگ ساختمانی چکی به مبلغ ۳۲ میلیارد ریال را به فروشنده ارائه کرده، اما نه تنها چک در موعد مقرر وصول نشده بلکه خریدار متواری و به هیچ یک از تماس‌های خود نیز پاسخگو نبوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر اظهار داشت: با اقدامات تخصصی ماموران متهم در مخفیگاه خود دستگیر و پس از اعتراف به بزه انتسابی برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ سبحانی در خاتمه به شهروندان توصیه کرد پیش از فروش اجناس نسبت به هویت واقعی، اعتبارسنجی مدارک و چک‌های بانکی افراد اطمینان حاصل کرده و در صورت مشکوک شدن موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.