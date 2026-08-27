به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،با توجه به الگوی نقشه ها و خروجی مدل های پیشیابی هواشناسی با تضعیف گرادیان فشار منطقه تا فردا ششم شهریور پدیده قابل ذکر در استان گاهی و زش تندباد و در مرز شرقی استان گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک خواهد بود.

لطفی افزود: از فردا شب تا اواسط هفته آینده به ویژه عصر شنبه هفتم شهریور تا صبح سه شنبه با تقویت بادهای ۱۲۰ روزه وزش بادهای شدید تا خیلی شدید و گرد و خاک را بخصوص در نیمی شرقی استان خواهیم داشت که وزش بادها در برخی ساعات می تواند باعث کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا شود.

به گفته وی در این خصوص هشدار سطح زرد صادر شده و سطح هشدار در مرز شرقی نارنجی است.