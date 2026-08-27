سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اراک از دستگیری سارق سابقه‌دار محتویات داخل خودرو و اعتراف وی به ۱۹ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ محسن رضایی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان اراک، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۴ اراک با انجام اقدامات فنی، رصد اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های هدفمند، موفق به شناسایی یک سارق سابقه‌دار شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اراک ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، اموال مسروقه کشف شد و متهم نیز به ۱۹ فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو اعتراف کرد.

سرهنگ رضایی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و تجهیز خودرو‌ها به سیستم‌های حفاظتی، در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند