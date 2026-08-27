رئیس پلیس فتا استان از شناسایی و انهدام یک باند کلاهبرداری خبر داد که با سوءاستفاده از سکو‌های آگهی آنلاین، طلای شهروندان را خریداری و بهای آن را از محل وجوه سرقتی حاصل از فیشینگ پرداخت می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور گفت: کارآگاهان پلیس فتا استان اصفهان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و رصد فضای مجازی باندی را شناسایی کردند که اعضای آن با شناسایی آگهی‌های فروش طلا در سکو‌های آگهی آنلاین، فروشندگان را برای انجام معامله ترغیب کرده و پس از خرید طلا، وجه آن را از محل پول‌های سرقتی به حساب فروشندگان واریز می‌کردند.

وی افزود: اعضای این باند پیش از انجام معاملات، وجوه مورد استفاده برای خرید طلا را از طریق فیشینگ و برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان به دست آورده و سپس از همان وجوه برای پرداخت بهای طلای خریداری‌شده استفاده می‌کردند.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان ادامه داد: فروشندگان طلا نیز بدون اطلاع از سرقتی بودن وجه، پس از دریافت پول، طلا را تحویل خریداران می‌دادند.

به گفته سرهنگ طاهرپور: پس از شناسایی منشأ سرقتی بودن وجوه و بررسی تراکنش‌های مالی، حساب بانکی فروشندگان طلا نیز به دلیل واریز وجوه سرقتی مسدود می‌شد و این افراد که از ماجرای سرقت اطلاعی نداشتند، خود را درگیر پرونده‌ای می‌دیدند که منشأ آن، معامله طلا در فضای مجازی بوده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون۴ متهم شامل ۳ مرد و یک زن در رابطه با این پرونده شناسایی و دستگیر شدند گفت: درحال حاضر برای ۴ نفر از فروشندگان طلا که در این فرآیند متضرر شده‌اند، پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قرار گرفته که ارزش مالی طلای مورد معامله حدود ۴ میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان به شهروندان توصیه کرد: سکو‌های آگهی آنلاین بستر مطمئنی برای خرید و فروش طلا محسوب نمی‌شوند؛ بنابراین افراد از انجام معاملات طلا در این سکو‌ها خودداری کرده و برای خرید و فروش طلا به واحد‌های صنفی معتبر و مجاز مراجعه کنند.

سرهنگ طاهرپور: افرادی که از طریق این سکو‌ها اقدام به فروش طلا کرده و پس از دریافت وجه با مسدودی حساب بانکی خود مواجه شده‌اند، برای پیگیری موضوع و انجام اقدامات قضایی به پلیس فتا استان اصفهان مراجعه کنند.