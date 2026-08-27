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نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مقاومت مردم خارگ بخشی از تاریخ پرافتخار کشور است و نسلهای آینده باید بدانند که مردم این جزیره در سختترین شرایط پای کشور ایستادند و برای حفظ استقلال و عزت ایران اسلامی هزینه پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی نیکزاد ثمرین امروز با سفر به جزیره خارک با مردم و رزمندگان این جزیره دیدار کرد. در این دیدار صمیمانه که جمعی از مسئولان حضور داشتند، مردم و رزمندگان مسائل و مشکلات خود را بیان کردند.
علی نیکزاد نیز در سخنانی ضمن قدردانی از زحمات و تلاش مردم و رزمندگان این جزیره در ۴۷ سال بعد از پیروزی انقلاب گفت: خارگ نماد مقاومت، ایستادگی و پایمردی مردم ایران در سالهای دفاع مقدس و در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان است. در دوران جنگ تحمیلی نیز مردم این جزیره با وجود حملات و شرایط دشوار جنگی، از کشور و آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع کردند و اجازه ندادند فشارهای دشمن خللی در اراده و مقاومت آنان ایجاد کند.
وی با اشاره به شهادت جمعی از مردم و نیروهای مؤثر در جریان حوادث و درگیریهای اخیر تصریح کرد: آقای ما شهید شد، اما راه او ادامه دارد و شهادت، مسیر مقاومت و ایستادگی ملت ایران را متوقف نخواهد کرد. جنایتهای آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی در حق مردم ایران و جنایتهایی که علیه ملتهای منطقه انجام دادهاند، از حافظه تاریخی ملتها پاک نخواهد شد و عاملان این جنایتها باید بدانند که ملت ایران مسیر خود را با قدرت ادامه خواهد داد.
نایب رئیس مجلس با تأکید بر جایگاه مردم در استمرار انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: آنچه در مقاطع حساس کشور را از مشکلات عبور داده، حضور و پشتیبانی مردم بوده است. امروز نیز امت و مردم، پشتیبان انقلاب اسلامی هستند و این پشتوانه مردمی بزرگترین سرمایه نظام محسوب میشود. مقاومت مردم خارگ بخشی از تاریخ پرافتخار کشور است. نسلهای آینده باید بدانند که مردم این جزیره در سختترین شرایط پای کشور ایستادند و برای حفظ استقلال و عزت ایران اسلامی هزینه پرداختند.
وی تأکید کرد: راه شهدا با قدرت ادامه خواهد یافت و ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و حضور مردم، در برابر توطئهها و فشارهای دشمنان ایستادگی خواهد کرد.