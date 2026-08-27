فرماندار فامنین گفت: ۱۷۱ طرح و برنامه عمرانی، زیرساختی و فرهنگی در هفته دولت امسال با اعتباری بیش از پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال افتتاح و کلنگ‌زنی خواهد شد.

بهره برداری و آغاز به کار ۱۷۱ طرح در فامنین

بهره برداری و آغاز به کار ۱۷۱ طرح در فامنین

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محمد فتحی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفته دولت افزود: در بخش زیرساخت‌های عمرانی ۹۱ طرح آماده افتتاح است که بخشی از آنها طی روز‌های گذشته مورد بهره برداری قرار گرفت و چهار طرح جدید نیز در این هفته کلنگ‌زنی می‌شود.

او از نصب تجهیزات آب شیرین کن در ۱۴ روستای فامنین خبر داد و تأکید کرد: توجه به آب از اولویت‌های شهرستان است.

فتحی با اشاره به اینکه اطلس سرمایه گذاری شهرستان آماده شده است، تصریح کرد: فرصت‌های سرمایه گذاری شناسایی و سرمایه گذاران جذب شده‌اند.

فرماندار فامنین اولویت‌های شهرستان را اعلام کرد و افزود: شهرک گلخانه‌ای فیض آباد با ۱۰۰ هکتار برای تولید گل‌های شاخه بریده و شهرک کله سر با حدود ۲۰ هکتار برای سرمایه گذاران این بخش در شهرستان ایجاد شده است.

محمد فتحی از تحقق ۱۰۰ درصدی اشتغال، سال گذشته در این شهرستان خبر داد و گفت: پارسال ۱۰۳۲ نفر در این شهرستان جذب بازار کار شدند.

او در ادامه بحث تأمین مسکن را از اولویت‌های این شهرستان برشمرد و تأکید کرد: موضوع مهم در این زمینه، بحث زمین و الحاق محدوده هاست که در حال پیگیری در جهت رفع آن هستیم.

فتحی افزود: پارسال در بحث جوانی جمعیت ۶۰ زمین واگذار شده است که در مسیر گرفتن مجوز آن هستیم.

این مسئول راه اندازی پارک لجستیک و بندر خشک مرکزی در منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد فامنین را از اتفاقات خوب این شهرستان عنوان و تصریح کرد: مدیریت شهرستان با تکیه بر وحدت مسئولان و روحیه جهادی تمام توان خود را برای تحقق آرمان‌های نظام و ارتقای زیرساخت‌های فامنین به کار خواهد بست.