کشف ۷۰۰ میلیارد ریال لوازم آرایشی و تجهیزات آرایشگاهی قاچاق در تبریز
رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان شرقی از کشف ۲۹ هزار قلم لوازم آرایشی و ۱۹۶ دستگاه تجهیزات آرایشگاهی قاچاق به ارزش ۷۰۰ میلیارد ریال در تبریز و دستگیری سه متهم خبر داد.
وی ادامه داد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی پس از شناسایی محل و با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی انجام شده ۲۹ هزار عدد انواع لوازم آرایشی و ۱۹۶ دستگاه ملزومات آرایشگاهی را کشف کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان شرقی با اشاره به برآورد کارشناسی ارزش کالاهای کشف شده گفت: ارزش این محموله قاچاق ۷۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی افزود: در این رابطه سه متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی با تاکید بر تداوم برخورد با قاچاقچیان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه مراتب را از طریق سامانه ۳۰۱۱۰ پلیس امنیت اقتصادی یا مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.