کشف ۷۰۰ میلیارد ریال لوازم آرایشی و تجهیزات آرایشگاهی قاچاق در تبریز

رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان شرقی از کشف ۲۹ هزار قلم لوازم آرایشی و ۱۹۶ دستگاه تجهیزات آرایشگاهی قاچاق به ارزش ۷۰۰ میلیارد ریال در تبریز و دستگیری سه متهم خبر داد.