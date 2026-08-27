پخش زنده
امروز: -
طرح میدان یار در بخشهای مختلف رزمی، امدادگری، دفاعی، پرچم گردانی، فرهنگی و روایتگری از شب گذشته در خیابان جمهوری اسلامی شهر یاسوج آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر اجرایی مسابقه میدان یار گفت: در روز اول این مسابقه دوگروه ۵ نفره در چهار بخش اسلحه شناسی، تیراندازی، پازل و امداد و نجات با هم به رقابت پرداختند.
سرگرد مجید بخشی افزود: همچنین جمعی از مردم شرکت کننده نیز در قالب پرچم گردان با لباس عشایری و برنو به دست در این مسابقات شرکت کردند.
این مسابقات تا پایان تجمعات شبانه مردمی در سراسر کشور برگزار میشود.