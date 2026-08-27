به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،حجت‌الاسلام‌ جلیل پادروند با اشاره به ثبت وقف در لرستان، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵ وقف جدید در لرستان ثبت شده که بیشتر آن‌ها برای مسجد و حسینیه بوده است و باتوجه‌به اینکه سال گذشته ۱۷ وقف در لرستان ثبت شده، امسال تعداد موقوفاتی که ثبت شده نسبت به سال قبل روند افزایشی داشته است.

وی افزود: یکی از اهدافی که در دستور کار اوقاف قرار دارد این است که موقوفات را به سمت درآمدزایی ببرد که با این کار علاوه بر ایجاد اشتغال برای افراد جویای کار، برای نیازمندان نیز درآمد ایجاد خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه لرستان با اشاره به اینکه ۲ هزار موقوفه منفعتی و انتفاعی در لرستان وجود دارد، گفت: همه موقوفات بر اساس نیت واقفان انجام می‌شود که برخی از موقوفات برای مسجد و حسینیه اعلام می‌شود و برخی هم در تلاش هستند تا منزلی را برای زوج‌های جوان وقف کنند و یا اینکه در حوزه تجاری مغازه‌ای وقف می‌شود و درآمد آن برای نیازمندان هزینه می‌گردد.

حجت الاسلام پادروند تصریح کرد: با توجه‌به اینکه وقف یکی از سنت‌های بسیار پسندیده است، تلاش می‌شود تا بتوانیم این سنت را بیشتر ترویج دهیم و لازم است در این حوزه کارهای فرهنگی صورت گیرد.

وی یادآور شد: بخش قابل‌توجهی از موقوفات لرستان سند دارند که طی سال‌های اخیر تلاش شد تا سند برای آن‌ها صادر شود و تعداد اندکی باقی‌مانده که در دستور کار قرار دارند تا سند برای آن‌ها نیز صادر شود.