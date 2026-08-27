به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در گردهمایی مسولین و معاونین ستاد ب گزاری نماز جمعه آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه نماز وسیله ارتباط انسان با خالق هستی است، اظهار داشتند: هیچ عملی مانند نماز نیست و این فریضه دینی جایگاه ویژه‌ای در میان واجبات دارد. ایشان با استناد به فرمایش امام سجاد علیه‌السلام که «أَعْظَمُ نِعْمَةٍ عَلَیْنَا جَرَیَانُ ذِکْرِکَ» (بزرگترین نعمت بر ما، جاری شدن ذکر تو بر زبانمان است)، خاطرنشان کردند: نماز فرصتی است که انسان اجازه می‌یابد با خداوند تبارک و تعالی صحبت کند و با هستی مطلق به تعامل لفظی بپردازد.

امام جمعه ارومیه با استناد به آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِکْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ» (سوره جمعه، آیه ۹)، تصریح کردند: نماز جمعه در قرآن کریم از جایگاهی برتر نسبت به سایر نماز‌ها برخوردار است و این تعبیر برای هیچ‌یک از عبادات دیگر به کار نرفته است. بر این اساس، فقها بر پایه روایات معصومین علیهم‌السلام فتوا داده‌اند که در زمان حضور معصوم، حتی زندانیان نیز باید برای شرکت در نماز جمعه به محل اقامه آن آورده شوند.

ایشان در ادامه با بیان اینکه نمازگزاران جمعه در حقیقت زائران خدای تبارک و تعالی هستند، به دست‌اندرکاران و خادمان این فریضه بزرگ اشاره کردند و فرمودند: کسانی که برای برگزاری نماز جمعه محیط را آماده می‌کنند و زمینه حضور پرشور مؤمنان را فراهم می‌آورند، از مقام و منزلت والایی برخوردارند. ایشان با استناد به روایتی از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله که خداوند فرموده است: «إِنَّ بُیُوتِی فِی الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ... طُوبَى لِعَبْدٍ تَطَهَّرَ فِی بَیْتِهِ ثُمَّ زَارَنِی فِی بَیْتِی» (خوشا به حال بنده‌ای که در خانه‌اش پاکیزه شود و سپس مرا در خانه‌ام زیارت کند)، تأکید کردند: مساجد خانه‌های خداوند در زمین هستند و اهل مساجد برای اهل آسمان همچون ستارگان نورافشانی می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به فضیلت خدمت به زائران امام حسین علیه‌السلام در ایام اربعین، خاطرنشان ساختند: خدمت به نمازگزاران جمعه که زائران خدای متعال هستند، از مقام و منزلتی بس بالاتر و والاتر از خدمت به زائران اباعبدالله الحسین علیه‌السلام برخوردار است.