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شرایط جوی گیلان تا اواسط هفته آینده نسبتاً ناپایدار پیشبینی شده و در برخی مناطق، بهویژه ارتفاعات و دامنهها، بارشهای پراکنده باران دور از انتظار نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: امروز و فردا آسمان استان صاف تا نیمهابری و گاهی همراه با افزایش ابر خواهد بود و در برخی مناطق، بهویژه ارتفاعات و دامنهها، بارش پراکنده باران پیشبینی میشود.
محمد دادرس با بیان اینکه با ورود و استقرار این سامانه نسبتاً ناپایدار، دمای هوای گیلان در دو روز آینده بین ۳ تا ۶ درجه کاهش مییابد افزود: وزش باد، رگبارهای خفیف و پراکنده و در برخی مناطق رعد و برق از دیگر پدیدههای جوی استان تا اواسط هفته آینده خواهد بود.
وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، املش با دمای ۳۷ درجه سلسیوس گرمترین و دیلمان با ۱۶ درجه سلسیوس خنکترین مناطق گیلان بودند.
مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: وضعیت دریای خزر در گیلان نیز تا اوایل هفته آینده با ارتفاع موج بین ۶۰ سانتیمتر تا یک متر غالباً نامناسب پیشبینی شده است.