نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی گفت: گرایش به اسلام و عدالت‌خواهی در میان ملت‌های مختلف جهان در حال گسترش است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی در دیدار با علمای اهل سنت استان، بر تداوم بیداری جهانی، گسترش پیام اسلام و عدالت و تقویت وحدت امت اسلامی تأکید کرد.

آیت الله عبادی با اشاره به گسترش گرایش به اسلام و عدالت‌خواهی در میان ملت‌های مختلف جهان گفت: این بیداری تنها به مسلمانان محدود نمی‌شود و حتی در کشور‌های غربی نیز، با وجود فشار‌ها و محدودیت‌های حاکمان، حمایت از اندیشه اسلام و عدالت در حال گسترش است.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: شرایط امروز جهان، شرایطی ویژه است و با وجود همه فشارها، نشانه‌های امید و بیداری در میان ملت‌ها بیش از گذشته دیده می‌شود.

آیت‌الله عبادی همچنین با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص)، بر اهمیت وحدت، عدالت خواهی و شناخت صحیح آموزه‌های اسلامی تأکید کرد.

امام جمعه درمیان نیز با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام شیعه و سنی گفت: بصیرت و آگاهی مردم و علمای شیعه و سنی، توطئه‌های دشمنان را ناکام گذاشته است.

حجت‌الاسلام راستگو افزود: در شرایط کنونی، اختلاف در مسائل فرعی نباید موجب غفلت از دشمن اصلی شود و امت اسلامی باید در برابر توطئه‌های دشمن، یکپارچه و متحد باشد.

وی جنگ روانی و تبلیغاتی دشمن برای ایجاد ناامیدی و القای بن‌بست در جامعه را از مهم‌ترین اهداف دشمنان دانست و گفت: هوشیاری مردم و علمای شیعه و سنی و وحدت و همبستگی آنان، اجازه نداده است دشمن میدان را در اختیار بگیرد.

حجت‌الاسلام راستگو تأکید کرد: اتحاد، مودت و همدلی مردم، از عوامل مهم پیروزی و ناکامی توطئه‌های دشمنان است.