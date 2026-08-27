سه طرح عمرانی و ورزشی با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان در ساحل شهر نور، توسط شهرداری نور و با هدف ارتقای رفاه شهروندان و گردشگران به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ابوالحسن سالاری‌فر، شهردار نور گفت: همزمان با هفته دولت، سه طرح عمرانی و ورزشی در نوار ساحلی شهر نور به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: فاز نخست مسیر دوچرخه‌سواری ساحلی به طول هزار و ۸۰۰ متر به صورت رفت و برگشت، یکی از طرح‌های افتتاح‌شده است که با هدف ایجاد مسیر‌های ایمن برای تردد دوچرخه‌سواران، پیاده‌روی و استفاده گردشگران اجرا شده است.

شهردار نور با بیان اینکه این مسیر نخستین پیست دوچرخه‌سواری ساحلی استان مازندران است، اظهار کرد: در راستای حمایت از گردشگری و با توجه به ظرفیت‌های شهر نور به عنوان پایتخت ساحلی جمهوری اسلامی ایران، مسیر‌های ایمن برای تردد دوچرخه‌سواران و گردشگران در این منطقه تعریف و اجرا شده است.

سالاری‌فر همچنین احداث دیوار ساحلی به طول ۵۰۰ متر و پیاده‌راه سلامت به مساحت سه هزار مترمربع را از دیگر طرح‌های اجراشده در ساحل شهر نور عنوان کرد و گفت: برای اجرای این سه طرح در مجموع ۵۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی هدف از اجرای این طرح‌ها را افزایش رفاه شهروندان، ارتقای زیرساخت‌های گردشگری و فراهم کردن فضای مناسب برای فعالیت‌های ورزشی و تفریحی عنوان کرد.

شهردار نور ابراز امیدواری کرد با بهره‌برداری از این طرح‌ها، شهروندان و گردشگران بتوانند با آسودگی و ایمنی بیشتری از ظرفیت‌های ساحلی شهر نور استفاده کنند.

سالاری‌فر در پایان ضمن تبریک هفته دولت گفت: امیدواریم همشهریان عزیز و همه هم‌میهنان از این مسیر و ظرفیت‌های ایجادشده در ساحل شهر نور، لذت کافی را ببرند.