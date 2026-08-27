همزمان با هفته دولت و در ادامه سفر حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به منطقه آزاد ماکو، دو پروژه عمرانی در قالب نهضت عمران منطقه آزاد ماکو به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی یک پروژه جدید نیز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته دولت و در ادامه سفر حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به منطقه آزاد ماکو، دو طرح عمرانی در قالب نهضت عمران منطقه آزاد ماکو به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی یک طرح جدید نیز آغاز شد.

در این برنامه، طرح تعریض و بهسازی محور سه‌راهی شوط تا عظیم‌کندی به بهره‌برداری رسید. این طرح به طول یک هزار و ۳۰۰ متر و با عرض ۲۳.۵ متر اجرا شده و با هدف ارتقای کیفیت محور ارتباطی، افزایش ایمنی تردد و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه به اجرا درآمده است.

مبلغ اولیه پیمان این پروژه ۷۱۰ میلیارد و ۹۰۱ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۷۶۰ ریال و مدت پیمان آن ۱۲ ماه بوده است.

همچنین در ادامه برنامه‌های عمرانی منطقه آزاد ماکو، عملیات اجرایی پروژه ساماندهی تقاطع همسطح سه‌راهی شوط آغاز شد. این طرح با مبلغ پیمان ۴۰۲ میلیارد و ۹۰۲ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۴۳ ریال اجرا خواهد شد و با هدف ساماندهی ترافیک، ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در این محور ارتباطی به اجرا درمی‌آید.