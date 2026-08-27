رئیس کل بانک مرکزی پس از بازدید از واحد‌های صنعتی و بررسی مشکلات تولیدکنندگان گفت: سهام‌داران کارخانه قند دزفول باید برای تامین منابع ارزی و ریالی خود همت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالناصر همتی روز پنجشنبه در جریان بازدید از کارخانه قند شهدای دزفول اظهار کرد: کارخانه قند شهدای دزفول بلاتکلیف مانده و به منابع ریالی و ارزی نیاز دارد که باید ساخته شود.

وی با اشاره به ظرفیت بالای دزفول در تولید انواع محصولات کشاورزی از جمله شکر، روغن و قارچ تصریح کرد: دزفول با وجود این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش ویژه‌ای در خودکفایی کشور داشته باشد.

رییس کل بانک مرکزی بیان کرد: عمده مشکلات صنایع و شرکت‌های تولیدی دزفول، مسائل مالی، ارزی و ریالی است، در جریان این بازدید مقرر شد مشکلات از طریق تهران پیگیری شود و در صورت نیاز، اقدامات لازم برای رفع آنها صورت گیرد.

چغندرقند در شمال خوزستان طی سال‌های اخیر به یکی از محصولات راهبردی و مهم این منطقه تبدیل شده است و به‌ویژه در شهرستان‌هایی مانند دزفول و شوش که سهم قابل توجهی از سطح زیر کشت استان را به خود اختصاص داده‌اند.

راه اندازی کارخانه قند شهدای دزفول علاوه بر افزایش تولید، نقش بسزایی در ایجاد اشتغال چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم دارد که طبق برآورد‌های اولیه با افتتاح فاز نخست آن بیش از ۹۰۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد می‌شود.

شرکت قند دزفول با ظرفیت تولید ۱۲ هزار تن شکر در زمینی به مساحت ۹۳ هکتار در حال ساخت است.

بنا به گفته مدیرعامل این کارخانه، شرکت قند دزفول نخستین کارخانه‌ای طراحی شده در ۲ پله است، این کارخانه یک نیروگاه بخار ۱۴ مگاواتی دارد و مصرف آب آن ۶۳ مترمکعب بر ثانیه است.

در حال حاضر، چغندرقند برداشت شده از مزارع دزفول برای استحصال به ۱۲ کارخانه قند در استان‌های مختلف کشور حمل و بارگیری می‌شوند که مشکلاتی زیادی برای حمل بار و تسویه حساب کشاورزان وجود دارد.

عبدالناصر همتی روز پنجشنبه در جریان سفر به دزفول از کارخانه قند شهدای دزفول، شرکت قارچ جلگه دز و روغن ساعی بازدید و در جریان فعالیت این واحد‌های صنعتی قرار گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از هلدینگ دشت لاله نصر خوزستان از واحد‌های آسیب دیده جنگ تحمیلی سوم نیز بازدید کرد.