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معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهـاد کشـاورزی از ممنوعیت صادرات سیب زمینی تا پایان سال خبر داد.
به گزارش تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهادکشاورزی ؛ بر اساس اعلام معاونت توسعه بازرگانی این وزارت خانه ، صـادرات سیب زمینی تا پایان سال همچنان ممنوع خواهد بود.
براساس اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهـاد کشـاورزی این تصمیم با توجه به افزایش مصـرف سرانه سیب زمینی در کشـور و ضرورت تأمین کافی این محصـول برای بازار داخلی اتخاذ شده است.
بر اساس این اطلاعیه ، ادامه ممنوعیت صـادرات با هدف حفظ تعادل بازار ، جلوگیـری از کمبود عرضه و تأمین نیـاز مصـرفکنندگان در بازار داخلی اجرا میشود.