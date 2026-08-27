به گزارش تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهادکشاورزی ؛ بر اساس اعلام معاونت توسعه بازرگانی این وزارت خانه ، صـادرات سیب‌ زمینی تا پایان سال همچنان ممنوع خواهد بود.

براساس اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهـاد کشـاورزی این تصمیم با توجه به افزایش مصـرف سرانه سیب‌ زمینی در کشـور و ضرورت تأمین کافی این محصـول برای بازار داخلی اتخاذ شده است.

بر اساس این اطلاعیه ، ادامه ممنوعیت صـادرات با هدف حفظ تعادل بازار ، جلوگیـری از کمبود عرضه و تأمین نیـاز مصـرف‌کنندگان در بازار داخلی اجرا می‌شود.