در کارگاه های تویسرکان و سرکان با هدف کمک به حفظ محیط زیست و اقتصاد، کیسه ها و ظروف پلاستیکی دور ریز به لوله های پلاستیکی برق تبدیل می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دو کارگاه تولیدی در تویسرکان وسرکان مکمل هم هستند و یکی کیسه‌های پلاستیکی را بازیافت و به دانه‌های ریز پلاستیکی تبدیل و کارگاه دیگر با اضافه کردن قطعات زیر ظروف دور ریز و دیگر مواد به محصولات کارگاه قبلی به لوله‌های برق تبدیل و روانه بازار می کند.

روند فعالیت کارگاهی با یک سال کار تحقیقاتی و با مشاوره از متخصصان در تویسرکان راه اندازی شد.

در کارگاه تویسرکان برای ۶ نفر به شکل مستقیم و ۶ نفر غیرمستقیم شغل ایجاد شده است و محصولات آن که شامل گرانول‌های پلاستیکی یا همان ریز دانه‌ها است به استان‌های مختلف و عمده آن به کارگاه تولید لوله‌های پلاستیکی برق در سرکان در فاصله ۵ کیلومتری مرکز شهرستان ارسال می شود.

در این کارگاه‌ها مواد اولیه کارگاه تویسرکان را با مواد شیمیایی و قطعات ریز ظروف پلاستیکی اضافه می کنند و محصول نهایی تولید می‌شود که در این کارگاه هم ۹ نفر مستقیم و غیر مستقیم مشغول کار هستند.

محصولات این واحد تولیدی هم علاوه بر شهرستان‌های استان همدان به ۱۰ استان به ویژه کرمانشاه، لرستان، کردستان و اصفهان ارسال می‌شوند.