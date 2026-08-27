به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان در همایش گرامیداشت روز ملی حمایت از صنایع کوچک با بیان اینکه ۴۶ واحد صنعتی از استان در همایش ملی صنایع کوچک شرکت کردند، ادامه داد: در این همایش از ۱۰۰ واحد برتر کشوری، ۲۸ واحد تولیدی و از ۱۰ واحد برتر، ۴ واحد اصفهانی هستند.

محمد جواد بگی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون در استان شهرک صنعتی پوشاک و نساجی افتتاح شده و اولین ناحیه تخصصی ماهیان زینتی کشور نیز در شهرستان کاشان تأسیس شد.

وی ادامه داد: در دوران جنگ، ۵۰۰ واحد از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب نظامی دیدند و حدود ۱۷ واحد مورد حمله مستقیم قرار گرفتند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان گفت: برای جبران خسارات جنگی، تمهیدات خوبی اندیشیده شده و بسیاری از این واحد‌ها به چرخه تولید بازگشته‌اند.

مدیرکل صمت استان اصفهان نیز در این همایش گفت: ۷ درصد از ذخایر جهان در کشور ما وجود دارد و از معادن اصفهان حدود ۶۴ نوع ماده استخراج می‌شود.

صادق کرمی افزود: استان اصفهان در حوزه صنعت، فولاد و طلا مقام اول و در حوزه سیمان مقام دوم کشور را در اختیار دارد.

وی ادامه داد:در چند ماه گذشته، ۱۲ بسته سرمایه‌گذاری در اداره کل صمت تهیه کردیم و به دنبال برقراری روابط تجاری با کشور‌های دیگر هستیم و در حوزه نساجی، ۲۱ روز دیگر ارتباطات تجاری خود با تاجیکستان را شروع خواهیم کرد.

رئیس اتاق صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان نیز در این همایش گفت: صنعتگری تنها تولید کالا نیست، بلکه تولید شغل و امنیت است و صنعتگران باید روحیه بالا داشته باشند.

امیر کشانی افزود: بخش خصوصی در کنار دولتمردان تلاش می‌کند تا مشکلات اقتصادی کشورمان برطرف شود.

وی گفت: در یک سال گذشته ۴۸ درصد از تقاضای مردم برای خرید کالا کاهش‌یافته و ما ۱۶ ماه رکود اقتصادی داشتیم.

در پایان این مراسم از برگزیدگان صنایع کوچک استان اصفهان قدردانی شد.