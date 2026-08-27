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فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه از مهر و موم ۵ واحد صنفی در اجرای طرح نظارت، ساماندهی و تامین نظم و امنیت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ سید محمد موسوی گفت: این واحدهای صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت ضوابط و قوانین صنفی انتظامی بهداشتی، فاقد پروانه و پلمپ و متصدیان این واحدهای صنفی نیز پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه همچنین از دستگیری سارقان ساختمانهای نیمه کاره و کارگاهی حین سرقت در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ موسوی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات فنی پلیس به سرقت از ساختمانهای نیمه کاره اعتراف و اموال سرقت شده از آنها کشف و تحویل مالباخته گردید، ادامه داد: پرونده در این رابطه تکمیل و سارقان به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.
وی همچنین از کشف ۶۰۰ کیلوگرم قهوه خارجی قاچاق به ارزش ۴۲۰ میلیون تومان در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ موسوی اظهار داشت: در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی پاسگاه کلات این فرماندهی حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مشکوک شده و دستور توقف دادند.
وی افزود: ماموران خودروی مذکور را متوقف و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از آن مقدار ۶۰۰ کیلوگرم انواع قهوه خارجی قاچاق کشف و ضبط کردند.