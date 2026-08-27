به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ سید محمد موسوی گفت: این واحد‌های صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت ضوابط و قوانین صنفی انتظامی بهداشتی، فاقد پروانه و پلمپ و متصدیان این واحد‌های صنفی نیز پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه همچنین از دستگیری سارقان ساختمان‌های نیمه کاره و کارگاهی حین سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ موسوی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات فنی پلیس به سرقت از ساختمان‌های نیمه کاره اعتراف و اموال سرقت شده از آنها کشف و تحویل مالباخته گردید، ادامه داد: پرونده در این رابطه تکمیل و سارقان به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

وی همچنین از کشف ۶۰۰ کیلوگرم قهوه خارجی قاچاق به ارزش ۴۲۰ میلیون تومان در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ موسوی اظهار داشت: در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی پاسگاه کلات این فرماندهی حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: ماموران خودروی مذکور را متوقف و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از آن مقدار ۶۰۰ کیلوگرم انواع قهوه خارجی قاچاق کشف و ضبط کردند.