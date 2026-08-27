پیشبینی هوای استان مرکزی؛ آسمان صاف تا کمی ابری و تداوم غبار رقیق
کارشناس هواشناسی استان مرکزی از تداوم آسمان صاف تا کمی ابری در پنج روز آینده خبر داد و گفت: افزایش ابر، وزش باد و غبار رقیق در برخی مناطق استان پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی پنج روز آینده آسمان استان مرکزی در ساعات صبح عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، افزایش ابر و گاهی وزش باد پیشبینی میشود.
همچنین طی این مدت، غبار رقیق بهویژه در ساعات صبح در مناطق مستعد دور از انتظار نیست.
از نظر دمایی نیز نوسان محسوسی پیشبینی نمیشود، اما بهدلیل افزایش رطوبت و گسترش پوشش ابر، بهویژه در ساعات شب، دمای کمینه هوا گرمتر از معمول احساس خواهد شد