به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، طی تماس تلفنی ساعت ۱۴:۳۱ با سامانه اورژانس استان، خبر برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در انتهای جاده آنترپوز، تقاطع ورودی شهرک اندیشه، به اداره ارتباطات اورژانس اعلام شد.

بلافاصله دو آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شد و اقدامات تخصصی پیش‌بیمارستانی برای ۲ مصدوم این حادثه انجام گرفت و مصدومین برای ادامه روند درمان به بیمارستان‌های ولیعصر (عج) و امیرالمؤمنین (ع) اراک منتقل شدند.

متأسفانه مصدوم مرد ۲۴ ساله این حادثه که بدلیل حال وخیم توسط عوامل اورژانس به بیمارستان امیرالمومنین (ع) اراک بعنوان نزدیکترین مرکز درمانی منتقل شده بود، علیرغم تلاش کادر درمان، جان خود را از دست داد.