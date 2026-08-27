

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد بطحایی به مناسبت هفته دولت گفت: پیرو بخشنامه ابلاغی وزیر کشور در ابتدای مهر ۱۴۰۴، هم‌اکنون نزدیک به ۲۰ هزار محله در سراسر کشور، مدل جدید مدیریت محله‌محور را تجربه می‌کنند.

وی با اشاره به وجود حدود ۷۰ هزار محله در کشور، افزود: رویکرد ما در گسترش این طرح، توسعه تدریجی و مبتنی بر ظرفیت و استقبال هر محله است؛ لذا هیچ عجله‌ای برای تعمیم شتاب‌زده وجود ندارد. در این مدل، بسیاری از گره‌های دیرینه با حضور سمن‌ها و گروه‌های مردمی در حال گشوده شدن است.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه نقش اصلی این وزارتخانه در این طرح، هماهنگی و اشتراک‌گذاری تجربیات است، تصریح کرد: در حال حاضر ایجاد یک پلتفرم متحدالشکل در دستور کار است تا از موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی جلوگیری شده و خدماتی که مغفول مانده‌اند، شناسایی شوند. اگرچه تا نقطه ایده‌آل فاصله داریم، اما حرکت در این مسیر بسیار امیدوارکننده است و خوب پیش می‌رود.

بطحایی در بخش دیگری از سخنان خود به راه‌اندازی «سامانه رصد وضعیت اجتماعی کشور» اشاره کرد و گفت: با استفاده از این پلتفرم، امکان ارزیابی پیشرفت اجتماعی استان‌ها و شهرستان‌ها بر اساس سه مؤلفه «سلامت، رفاه و سرمایه اجتماعی» فراهم شده است.

وی ادامه داد: نخستین‌بار، با بهره‌گیری از نظرات صاحب‌نظران و وزن‌دهی به شاخص‌های مختلف، وضعیت اجتماعی هر منطقه به یک «عدد واحد» تبدیل شده است. با این مدل، فرمانداران می‌توانند با مشاهده وضعیت شهرستان خود در این سامانه، نسبت به شرایط مطلوب یا بحرانی آن آگاه شود و با تحلیل نقاط قوت و ضعف شاخص‌های تشکیل‌دهنده این عدد، سیاست‌گذاری‌های خود را به صورت اولویت‌بندی‌شده و دقیق اجرایی کنند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور تأکید کرد: این اقدام گامی بزرگ در جهت تحقق سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد و داده‌های عینی در کشور است که می‌تواند نقش موثری در کاهش ناهنجاری‌ها و ارتقای شاخص‌های اجتماعی ایفا کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد اظهار داشت: در گذشته، میانگین زمان صدور مجوز برای یک خیریه یا نهاد مردمی، نزدیک به ۸ ماه بود که با تلاش معاونت مشارکت‌های اجتماعی، این زمان هم‌اکنون به ۳ ماه کاهش یافته و تلاش داریم آن را به ۱۵ روز کاری برسانیم.

معاون اجتماعی وزارت کشور با بیان اینکه رویکرد اصلی وزارت کشور در دولت چهاردهم، حذف موانع بروکراسی و هموار کردن مسیر فعالیت مردم است، افزود: تاکید رئیس جمهور و وزیر کشور در جلسات با استانداران بر این محور استوار است که به جای مانع‌تراشی، مسیر خدمت‌رسانی را برای مردم هموار کنیم.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به فعالیت حدود ۱۴ هزار سازمان مردم‌نهاد در سطوح ملی و استانی گفت: اکثر فعالان این حوزه، افرادی دغدغه‌مند، علاقه‌مند به میهن و مشتاق خدمت به مردم هستند که فعالیت‌هایشان شایسته قدردانی است.

بطحایی با یادآوری نقش‌آفرینی سمن‌ها در ایام اخیر تصریح کرد: در دوران «جنگ رمضان»، حدود ۲۵ هزار سمن با صدور بیانیه‌های متعدد در موضوعات مختلف برای مجامع بین‌المللی، نسبت به تهاجمات دشمن به مراکز غیرنظامی همچون مدارس و مراکز درمانی اعتراض کردند. این کنشگری، یک ثروت بزرگ برای کشور محسوب می‌شود که وظیفه ما تقویت، حمایت و هموار کردن مسیر برای ارائه خدمات بیشتر آنان به جامعه است.