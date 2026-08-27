پخش زنده
امروز: -
رئیس اورژانس کشور در سفر به کاشان اعلام کرد:با انعقاد قرارداهایی با استانداری ها، تا پایان سال حدود ۷۰۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس کشور اضافه شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس اورژانس کشور در سفر به کاشان و آیین کلنگزنی و افتتاح چند پایگاه اورژانس در هفته دولت، با اشاره به برنامههای هفته دولت گفت: در این هفته ۱۰۱ طرح اورژانس در نقاط مختلف کشور در حوزههایی از جمله پایگاههای اورژانس، آمبولانس، موتورلانس و راهاندازی پایگاههای جدید به بهرهبرداری میرسد.
جعفر میعادفر ادامه داد: برای نوسازی ناوگان نیز تفاهمنامههایی با استانداریهای کشور منعقد شده و سازمان اورژانس علاوه بر خرید ۱۵۰ دستگاه آمبولانس، قرارداد خرید حدود ۲۰۰ دستگاه دیگر را در دست اجرا دارد که پیشبینی میشود در مجموع حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ دستگاه آمبولانس تا پایان سال به ناوگان اورژانس کشور اضافه شود.
وی با بیان اینکه توسعه زیرساختهای اورژانس با مشارکت خیران سلامت شتاب گرفته است، ادامه داد: خیران در شهرستان کاشان در حوزه ساخت و توسعه پایگاههای اورژانس فعالیت قابل توجهی دارند و این ظرفیت میتواند به توسعه خدمات فوریتهای پزشکی کمک کند.
میعادفر همچنین تأمین نیروی انسانی را یکی دیگر از محورهای مهم سازمان اورژانس دانست و گفت: با برگزاری آزمون استخدامی و تکمیل ظرفیت نیروها در سال گذشته، دانشگاه علوم پزشکی کاشان در شمار دانشگاههای برخوردار از نیروی انسانی مناسب قرار گرفته و در این زمینه با کمبود جدی مواجه نیست.
وی ادامه داد: هماکنون بیش از سه هزار و ۵۰۰ پایگاه اورژانس در کشور فعال است که بیش از دو هزار پایگاه آن جادهای است و نیروهای اورژانس سالانه حدود ۶ میلیون مأموریت را برای ارائه خدمات به مردم انجام میدهند.
در سفر رئیس سازمان اورژانس کشور به کاشان، چند طرح در حوزه فوریتهای پزشکی، همزمان با هفته دولت افتتاح و عملیات اجرایی تعدادی از پایگاههای اورژانس نیز آغاز شد.