­به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، صبح امروز وزیر ورزش و جوانان میزبان دختران مدال آور ایران در مسابقات قهرمانی آسیا بود.

در این جلسه محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، مناف هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع، فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان و سجاد انوشیروانی حضور داشتند.

وزیر ورزش و جوانان ضمن تقدیر از بانوان ایران، برای آنها در بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی چین آرزوی موفقیت کرد و از آنها خواست تا تلاش شان برای بالا بردن پرچم ایران را بیش از پیش کنند.