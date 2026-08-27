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وزیر نیرو گفت: دولت چهاردهم متعهد شده است که ظرفیت نیروگاهی کشور را به حداقل ۱۱۰ هزار مگاوات در پایان دولت برساند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عباس علیآبادی امروز پنجشنبه ۵ شهریور در حاشیه مراسم افتتاح ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در خراسان شمالی، اظهار کرد: وزارت نیرو این افتخار را دارد که در خدمت مردم ایران باشد و برای دو کالای مهم و اساسی، یعنی آب و برق، مسئولیت داشته باشد. اما باید این نکته را نیز بگویم که متأسفانه در کشور ما ارزش این کالاها بهدرستی درک نشده است.
بسیاری از مردم تصور میکنند که آب و برق کالاهایی بسیار ارزانقیمت هستند؛ در حالی که در بخشهای دیگر زندگی خود هزینههای بیشتری را متقبل میشوند، اما برای این دو کالای اساسی حاضر به پرداخت بهای متناسب نیستند. شاید این مسئله تا حدی ناشی از کوتاهی مدیران بوده است که از ابتدا نتوانستند ارزش واقعی این کالاهای حیاتی را بهخوبی تبیین کنند.
وی افزود: باید این پیام بهدرستی منتقل میشد که زندگی بدون برق و آب ممکن نیست. این دو کالا از اهمیت زیادی برخوردارند، اما سهم آنها در سبد هزینههای خانوار تقریباً ناچیز است.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه دولتها با زحمات فراوان، مسیرها، خطوط، شبکهها و پستهای برق را احداث کرده و بودجههای زیادی در این مسیر هزینه شده است، گفت: آیا واقعاً قدر این خدمت بزرگ را میدانیم؟ در ابتدای انقلاب، حدود ۷ هزار مگاوات نیروگاه داشتیم و کل تولید برق کشور در تابستان سال ۱۳۵۷ حدود ۳۵۰۰ مگاوات بود، اما امروز بالغ بر ۱۰۱ هزار مگاوات نیروگاه در اختیار داریم، در حالی که جمعیت کشور به همان میزان افزایش پیدا نکرده است. این موضوع بهخوبی نشاندهنده میزان خدمت جمهوری اسلامی به مردم است.
وی افزود: دولت چهاردهم متعهد شده است که ظرفیت نیروگاهی کشور را به حداقل ۱۱۰ هزار مگاوات در پایان دولت برساند. در خلال دو سال گذشته نزدیک به ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت تولید اضافه شده است. همین ۱۰ هزار مگاوات به بهرهبرداری رسیده و به شبکه متصل شده است. اگر مجموع ظرفیتهای در دست اقدام نیز محاسبه شود، عدد بسیار بزرگتر از این خواهد بود.
علیآبادی در ادامه ضمن قدردانی از زحمات سیمبانان خراسان شمالی و ایستادگی آنان کنار مردم در ایام جنگ تشکر کرد و گفت: امروز بدون تردید یکی از پنج کشور اول دنیا در تولید تجهیزات نیروگاهی و تجهیزات آب هستیم. صنعت آب و برق افتخارآمیزترین دستاوردها و فناوریها را در این زمینه ایجاد کرده و صاحب این فناوری است. اغلب تجهیزاتی که در صنعت برق مورد استفاده قرار میگیرد، در داخل کشور تولید میشود. البته نیروگاههای خورشیدی فناوری جوانتری هستند و صنعت برق تازه مسیر بومیسازی آنها را آغاز کرده است. امروز کشور تجهیزات فنی و مهندسی خود را به بسیاری از نقاط دنیا میفروشد.
وزیر نیرو با بیان اینکه دولت چهاردهم با تمام توان تلاش میکند وضعیت کشور را نسبت به گذشته به مراتب بهتر کند، تصریح کرد: در آستانه ورود به انقلاب صنعتی چهارم هستیم و از این مسیر جا نخواهیم ماند. گزارشهای مؤسسات و مجموعههای مختلف همگی بر این نکته تأکید دارند که عصر آینده، عصر انرژی است و باید انرژی برق را توسعه داد؛ چرا که برق تنها انرژی ثانویهای است که میتواند از منابع اولیه مختلف تولید و به انواع مختلف انرژی و خدمات تبدیل شود. البته که در این بخش نیز حرکتی را آغاز شده است که قطعاً حرکت مستقیمی خواهد بود. برای نخستین بار، نیروگاه ۵ مگاواتی زمینگرمایی در کشور بومیسازیی شده است؛ یعنی فناوری و تکنولوژی آن را در داخل کشور توسعه دادهایم. در واقع ایران از این مزیت برخوردار است.
وی در زمینه نیروگاههای تجدیدپذیر و نیروگاههای خورشیدی، گفت: از مدتها پیش سرمایهگذاری و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است. همکارانی که در این حوزه فعالیت میکنند، در حال فداکاری و تلاش هستند تا نه فقط در توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، بلکه در توسعه فنی و اقتدار فناوری کشور نیز افتخارآفرینی کنند و این، ماموریت اصلی آنها خواهد بود. همچنین ما امروز در بسیاری از حوزههای انرژی، در جمع بهترینهای دنیا هستیم. در زمینه سرمایهگذاری در حوزه برق نیز رشد بسیار بالایی در حال وقوع است.
علیآبادی با اشاره به تاکید امام شهید بر جلوگیری از فرهنگ مصرفگرایی، افزود: باید ارزش این کالای مهم و ارزشمند را برای مردم تبیین کنیم و بگوییمای کالا به سادگی تامین نمیشود و مردم نیز باید درست مصرف کنند. چراغهای و کولرهای غیرضروری را خاموش کنیم زیراکه با مدیریت مصرف میتوان از ایجاد مشکلات جلوگیری کرد.