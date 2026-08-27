فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از شناسایی و دستگیری یک توزیع‌کننده مواد مخدر و کشف ۱۷ کیلو و ۲۸۰ گرم تریاک از مخفیگاه وی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی شهرستان ساوه گفت: در اجرای طرح مبارزه با فروشندگان مواد مخدر و سوداگران مرگ، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی، یک توزیع‌کننده مواد مخدر را شناسایی کردند.

سرهنگ مجتبی جمالی افزود: مأموران پس از شناسایی متهم و با هماهنگی قضایی، از مخفیگاه وی بازرسی کردند که در این عملیات ۱۷ کیلو و ۲۸۰ گرم تریاک کشف شد.

وی بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه با تأکید بر استمرار مقابله پلیس با سوداگران مرگ، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مرتبط با حمل، نگهداری یا خرید و فروش مواد مخدر، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ پلیس گزارش کنند