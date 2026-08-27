به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالناصر همتی روز پنجشنبه در جریان بازدید از صنایع تولیدی دزفول در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه سیاست‌های ارزی، ۵۰۰ میلیون دلار به بازار عرضه شد که این سیاست‌ها ادامه خواهد داشت.

وی افزود: برخی افراد در پی این اقدام معتقد بودند بانک مرکزی ارزپاشی می‌کند، این در حالی است که ارزپاشی به معنای هدردادن ارز کشور است در واقع این افراد پیش داوری می‌کنند.

رییس کل بانک مرکزی گفت: به اندازه کافی ارز فراهم است و در حاشیه بازار ارز به فروش خواهیم رساند، اگر بیش از ۵۰۰ میلیون دلار نیاز باشد نیز تامین خواهیم کرد.

عبدالناصر همتی روز پنجشنبه در جریان سفر به دزفول از کارخانه قند شهدای دزفول، شرکت قارچ جلگه دز و روغن ساعی بازدید و در جریان فعالیت این واحد‌های صنعتی قرار گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از هلدینگ دشت لاله نصر خوزستان از واحد‌های آسیب دیده جنگ تحمیلی سوم نیز بازدید کرد.

عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی صبح پنجشنبه از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید سلیمانی اهواز وارد استان خوزستان شد و مورد استقبال سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان قرار گرفت.

نشست با فعالان اقتصادی استان و سفر به دزفول از جمله مهمترین برنامه سفر یک‌روزه همتی به خوزستان است.