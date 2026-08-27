به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، جمعی از پزشکان و کادر درمان سمنان به مناسبت روز پزشک بر سر مزار حاج فضل الله تدین در بارگاه مطهر امامزاده علی بن جعفر (ع) حاضر شدند و به سازنده اولین بیمارستان شهر سمنان در سال ۱۳۱۵ ادای احترام کردند .

دکتر رضا اعرابیان مسئول برگزاری این برنامه گفت : با توسعه فرهنگ خیری سلامت ، باید برای نهادینه کردن مشارکت مردم در امر درمان تلاش کرد.

درمانگاه تدین سمنان که در گذشته به بیمارستان تدین معروف بوده، به عنوان اولین بیمارستان شهر سمنان، در سال ۱۳۱۵ و توسط زنده یاد فضل‌الله فامیلی (تدین) در خیابان شهید رجایی فعلی ساخته شد.

این بیمارستان دارای ۳۲ تختخواب و زایشگاه بود و اکنون در اختیار دانشگاه علوم پزشکی است و به عنوان مرکز بهداشت و درمانگاه فعالیت می‌کند.

مساحت زیربنای ساختمان اصلی این بیمارستان حدود ۱۲۰۰ متر مربع است .

این بنای تاریخی دارای المان‌های معماری دوران پهلوی شامل آجر نما، رخ بام، سر ستون‌های خاص و سایر عناصر ارزشمند معماری ایرانی است که هر یک به زیباها و غنای فرهنگی آن افزوده است .

این مکان، پس از طی مراحل قانونی و فرآیند اداری، حکم ثبت این بیمارستان با شماره ۳۱۹۰۳ صادر شده و به فهرست میراث ملی کشور افزوده شده است.