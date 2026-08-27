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اداره کل هواشناسی خوزستان از ثبت میزان رطوبت نسبی در ایستگاههای مختلف استان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد، طبق دادههای منتشر شده بیشترین میزان رطوبت در مناطق ساحلی، ماهشهر و شادگان و کمترین میزان در مناطق کوهستانی و داخلی استان ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس آخرین دادههای امروز پنجشنبه هواشناسی خوزستان، مناطق ساحلی استان شاهد بالاترین میزان رطوبت بودند بهطوری که ایستگاههای ماهشهر و شادگان با ثبت ۸۳ درصد، بیشترین میزان رطوبت نسبی را در این بازه زمانی تجربه کردند، پس از آن نیز ایستگاه هندیجان با ۸۱ درصد و آبادان با ۸۰ درصد در رتبههای بعدی قرار داشتند.
بر اساس این گزارش، مناطق داخلی و کوهستانی استان با کاهش محسوس رطوبت مواجه بودند.
در این میان، ایستگاه دزپارت با ثبت تنها ۲۱ درصد، کمترین میزان رطوبت نسبی را در کل استان به خود اختصاص داد و سایر ایستگاههای دارای کمترین رطوبت شامل هفتکل و مسجدسلیمان با ۲۷ درصد و آغاجاری با ۳۲ درصد بودهاند.
گزارش هواشناسی حاکی از آن است که میانگین رطوبت سطحی در تمامی ایستگاههای بررسی شده در استان خوزستان ۵۱.۲ درصد برآورد شده است.
طبق دادههای منتشر شده سایر ایستگاههای استان شامل کشاورزی اهواز (۷۱ درصد)، هویزه (۶۲ درصد)، اهواز (۶۰ درصد)، گتوند (۵۹ درصد)، رامشیر و شوش (۵۷ درصد)، بستان و صفیآباد دزفول (۵۱ درصد)، بهبهان (۴۷ درصد)، امیدیه (۴۶ درصد)، ایذه (۴۴ درصد)، شوشتر (۳۹ درصد)، رامهرمز و لالی (۳۶ درصد) و حسینیه (۲۸ درصد) در ردههای میانی قرار گرفتند.
پدیده شرجی یا افزایش رطوبت نسبی، از مولفههای اقلیمی رایج در فصل تابستان خوزستان است که به دلیل مجاورت با خلیجفارس و تالابهای بزرگ استان رخ میدهد، این شرایط جوی که اغلب با دمای بالا همراه است، منجر به تشدید احساس گرما (استرس گرمایی) و افزایش فشار بر شبکه توزیع برق در بخش سرمایشی میشود.