به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، ابوالفتح مومن، پژوهشگر تاریخ معاصر در این باره می‌گوید: آمریکا و انگلیس برای کمک به روس‌ها و ارسال تسلیحات به آنها ایران را بهترین گزینه می‌دیدند و به همین علت به ایران حمله و بخش‌هایی از آن را اشغال کردند.

او افزود: یکی از این مناطق به علت شرایط استراتژیک و فراوانی محصول غله، شهر همدان بود که در ۶ شهریور ۱۳۲۰ به منطقه‌ای که اکنون جوادیه است حمله هوایی کردند و عده‌ای از مردم همدان به شهادت رسیدند.

مومن تأکید کرد: متفقین (انگلیس و آمریکا) پس از آن با حمله زمینی، ۸ شهریور ۱۳۲۰ شهر همدان را اشغال کردند و به دنبال آن قحطی و بحران‌های اجتماعی گریبانگیر مردم این شهر شد، سرانجام پس از ۴ سال و شکایت ایران به سازمان ملل، انگلیس و آمریکا از ایران و همدان خارج شدند.