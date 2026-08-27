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استاندار خوزستان از بهرهبرداری طرح هایی با اعتبار ۵٢ همت در استان خبر داد و گفت: خوزستان در زمینه افتتاح طرح های عمرانی، در هفته دولت، در رده هفتم کشور قرار دارد که نشان از رشد قابلتوجهی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده با گرامیداشت هفته دولت، با اشاره به عملکرد و برنامههای پیشروی استان، اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی است تا مجموعه دستگاههای اجرایی، عملکرد خود را به نمایش بگذارند و مردم با فعالیتهای این بخشها آشنا شوند. برپایی نمایشگاه، تصویری از بخشی از فعالیتهای عمرانی، اقتصادی، تولیدی، اشتغال، زیرساختی و خدماتی استان را به مردم ارائه میدهد.
وی با اشاره به پروژههای قابل افتتاح در هفته دولت، گفت: در همین هفته دولت، ۵۲ همت پروژه داریم که مورد بهرهبرداری قرار میگیرند، اکثر این پروژهها افتتاح میشوند و بخشی نیز مربوط به کلنگزنی است. این عدد قابلتوجهی است و استان خوزستان از حیث عمرانی، در هفته دولت، در رده هفتم کشور قرار دارد که نشان از رشد قابلتوجهی دارد.
استاندار خوزستان با تأکید بر تداوم این روند، بیان کرد: این روند در بخشهای عمرانی، اقتصادی، خدماتی و گردشگری ادامهدار است. از ظرفیت بخش خصوصی نیز نباید غافل شویم و بستر برای سرمایهگذاری هرچه بیشتر بخش خصوصی باید بیش از پیش فراهم شود. گفتگوی دولت و بخش خصوصی بیش از پیش شکل گرفته و با تقویت آن، افراد بیشتری با ظرفیتها آشنا میشوند و موانع برطرف خواهد شد تا سرمایهگذاریهای لازم شکل بگیرد.