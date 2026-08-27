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معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی از ثبت بیش از یک میلیون و ۴۸۰ هزار تردد بیناستانی در محورهای مواصلاتی استان در مرداد امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی از افزایش ۶ درصدی ترددها در مرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: بر اساس اطلاعات ثبت شده توسط سامانههای هوشمند ترددشمار، از ابتدای مرداد سال جاری بیش از یک میلیون و ۴۸۰ هزار تردد بیناستانی در محورهای استان به ثبت رسیده است.
سهرابی با اشاره به ترددهای ثبتشده افزود: از مجموع ترددهای بیناستانی، بیش از ۴۲۰ هزار تردد مربوط به وسایل نقلیه سنگین و بیش از یک میلیون و ۶۰ هزار تردد نیز مربوط به خودروهای سبک بوده است.
معاون فنی و راه روستایی راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی افزود: بررسی پلاکهای ثبتشده نشان میدهد ۱۷ درصد از خودروهای وارد شده به استان دارای پلاک استان اصفهان بودهاند.
به گفته وی همچنین استانهای اصفهان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان بیشترین سهم را در مقاصد سفر وسایل نقلیه خروجی از خراسان جنوبی به خود اختصاص دادهاند.
سهرابی گفت: در این مدت بیش از ۴۷ هزار و ۵۱۳ وسیله نقلیه غیربومی، معادل ۱۳ درصد کل خودروهای غیربومی مشاهده شده در استان، بین چهار تا هفت روز در خراسان جنوبی اقامت داشتهاند که نشاندهنده پویایی سفرها و حضور مسافران در نقاط مختلف استان است.
به گفته وی بیشترین حضور وسایل نقلیه غیربومی در استان در روز ۲۳ مرداد ثبت شده که در آن روز خودروهای غیربومی ۶۷ درصد از کل وسایل نقلیه مشاهدهشده را تشکیل دادهاند.
معاون فنی و راه روستایی راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی با اشاره به محورهای پرتردد استان گفت: محورهای قاین–بیرجند، بیرجند–خوسف و سربیشه–بیرجند در مرداد بیشترین حجم تردد را به خود اختصاص دادهاند.
سهرابی همچنین از پاسخگویی گسترده مرکز مدیریت راههای استان خبر داد و افزود: در این مدت بیش از ۴ هزار و ۱۰۰ تماس با سامانه تلفنی ۱۴۱ برقرار شده که تمامی تماسها توسط کارشناسان مرکز مدیریت راهها پاسخ داده شده و اطلاعات مورد نیاز کاربران جادهای در اختیار آنان قرار گرفته است.