رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور از برنامه‌ریزی برای تأمین واکسن‌های مورد نیاز دام و طیور در آستانه فصل پاییز و زمستان خبر داد و گفت: بیش از ۹۰ درصد واکسن‌های دامی در داخل کشور تولید می‌شود و کمبود‌های موجود از طریق واردات تأمین خواهد شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباسعلی مطلبی در مصاحبه با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست، با اشاره به ضرورت آمادگی برای مقابله با بیماری‌های دام و طیور در فصل پاییز و زمستان اظهار کرد: دولت توجه ویژه‌ای به تأمین منابع مورد نیاز برای تهیه واکسن دارد و سازمان دامپزشکی نیز واکسن‌هایی را که امکان تولید داخلی آنها وجود ندارد، از منابع مورد تأیید تأمین می‌کند.

وی افزود: مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی بیش از ۹۰ درصد واکسن‌های دامی کشور را تولید می‌کند و این مؤسسه یکی از مجموعه‌های مهم کشور در حوزه تولید واکسن‌های دام و طیور است.

مطلبی گفت: در مواردی که واکسن مورد نیاز در داخل تولید نمی‌شود، سازمان دامپزشکی با برنامه‌ریزی قبلی و برگزاری مناقصه، برای خرید واکسن از منابع تأییدشده اقدام می‌کند و شرکت‌های دارویی مجاز، واکسن‌ها را وارد و در اختیار قرار می‌دهند.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین واکسن تب‌برفکی گفت: پس از تصمیم‌گیری درباره تولید واکسن تب‌برفکی در مؤسسه رازی و ایجاد وقفه در تولید آن، بخش خصوصی فعال شد و میزان مورد نیاز واکسن تب‌برفکی از طریق تولید و واردات تأمین شد.

وی افزود: برای استفاده از واکسن مؤثرتر در زمینه بروسلوز نیز بخشی از واکسن مورد نیاز از خارج کشور وارد شده است.

مطلبی درباره واکسن‌های طیور نیز گفت: حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد واکسن‌های مورد نیاز طیور در داخل کشور تأمین می‌شود و بخش دیگر، متناسب با بیماری‌های شایع و نیاز کشور، از طریق واردات تأمین خواهد شد.

وی ادامه داد: سازمان دامپزشکی بر اساس مطالعات و بررسی بیماری‌های شایع، نیاز کشور به واکسن را برآورد می‌کند و واکسن‌های مورد تأیید را از طریق شرکت‌های مجاز و نمایندگی‌های رسمی سفارش داده و وارد می‌کند.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی با تأکید بر اینکه سیاست اصلی دامپزشکی بر پیشگیری است، گفت: با توجه به افزایش ارزش اقتصادی دام، پیشگیری از بیماری‌ها اهمیت زیادی دارد؛ برای نمونه، قیمت یک رأس گوسفند با وزن حدود ۵۰ کیلوگرم می‌تواند بیش از ۳۰ میلیون تومان باشد.

مطلبی افزود: سازمان نظام دامپزشکی با بیش از ۲۵ هزار عضو در حوزه پیشگیری فعالیت دارد و در کنار سازمان دامپزشکی کشور، در زمینه مراقبت و کنترل بیماری‌ها مشارکت می‌کند.

وی تأکید کرد: بر اساس اطلاعاتی که در اختیار سازمان نظام دامپزشکی قرار دارد، در حال حاضر بیماری خاصی به صورت اپیدمی یا در گردش در جمعیت دام و طیور کشور مشاهده نمی‌شود، با این حال مراقبت و پایش بیماری‌ها باید به صورت مستمر ادامه داشته باشد.