به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسئولین شهرستان تفرش به مناسبت گرامیداشت هفته دولت با حضور در منزل شهیدان عزالدینی و دادبین از شهدای دفاع مقدس از صبر و استقامت آنها تجلیل کردند.

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نماینده مردم فراهان، تفرش و آشتیان در نشست هم اندیشی فعالین فرهنگی و اجتماعی شهرستان فراهان ایجاد یک مرکز گردشگری در منطقه را ضروری دانست.

بیاتی بر تکمیل بلوار شهرک صنعتی فرمهین تاکید کرد و گفت: با ایجاد یک بازارچه روستایی تولیدکنندگان محلی می‌توانند محصولات خود را عرضه کنند.

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دفترچه انتخاب رشته پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

بر اساس اعلام سازمان سنجش متقاضیان مجاز به انتخاب رشته می‌توانند از روز پنجشنبه ۵ شهریور تا روز سه شنبه ۱۰ شهریور نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی خود اقدام کنند.