مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری گلستان با حضور دادستان کل کشور در گرگان برگزار و محمود اسپانلو، رئیس کل دادگستری گلستان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، دادستان کل کشور در مراسم تکریم و معارفه رییس کل دادگستری گلستان گفت: عدالت باید از رفتار‌های فردی شروع شود و همه ما مامور گسترش عدالت هستیم و باید خود را به این ویژگی مزین کنند.

او ادامه داد: رهبر شهید ما شهید راه عدالت شد و چراغ عدالت با بعثت مردم و انتخاب رهبر جوان روشن مانده است.

دادستان کل کشور اظهار کرد:این عدالت خواهی که در جای جای جهان گسترش یافته است را برای احقاق حقوق رهبر شهید، کودکان میناب و همه شهدای جنگ اخیر اجرا خواهیم کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم موحدی آزاد افزود: تمرکز بر احیای حقوق عامه، مأمن مظلومان بودن، برخورد قاطع با متجاوزین به حقوق مردم، کوتاه کردن فرآیند بررسی پرونده‌ها، الزام به سند تحول، ایجاد دسترسی آسان برای مردم، جوان گرایی و کادر سازی، ریشه کنی فساد از داخل قوه قضائیه و همکاری و همبستگی با دیگر قوا از جمله ماموریت‌های روسای دادگستری هاست.

او ادامه داد: ۷۵۰ قاضی را در سراسر کشور برای واگذاری مسیولیت‌های قضایی شناسایی کرده‌ایم که یکی از آنها آقای اسپانلو است.

استاندار گلستان در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات حیدرآسیابی رئیس کل سابق دادگستری گلستان گفت: رمز موفقیت مدیران گلستانی، اتحاد و همدلی است.

علی اصغر طهماسبی افزود: در استان از جهت توانمندی مدیران در شرایط خوبی قرار دارند و بسیاری از مدیران گلستانی می‌توانند در سطح کشور قبول مسئولیت کنند.

دبیر مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم تاکید کرد: در شرایط کنونی قوای سه گانه با همدلی و همبستگی در مسیر خدمت به مردم حرکت می‌کنند.

رحمت الله نوروزی گفت: رویکرد مجلس شورای اسلامی حمایت از همه قوا از جمله قوه قضائیه است و باید همه قوا با حمایت از سرمایه گذاران زمینه فعالیت‌های آنها را مهیا نماییم.

دادستان کل کشور برای حضور در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری گلستان به گرگان سفر کرده است.

حیدر آسیابی رئیس کل سابق دادگستری گلستان به عنوان رئیس سازمان زندان‌های کشور و محمود اسپانلو به عنوان رئیس جدید کل دادگستری گلستان منصوب شده است.