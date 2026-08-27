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بیش از ۳ هزار مددجوی کمیته امداد استان اصفهان در اردوی جهادی چشمپزشکی رایگان معاینه میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به اجرای طرح غربالگری بینایی برای بیش از ۳ هزار مددجو در ۱۰ شهرستان استان گفت: این خدمات همزمان با هفته دولت با حضور گروه جهادی چشمپزشکی کیمیاگران و بهصورت رایگان به جامعه هدف ارائه میشود.
هادی بنائی افزود: در راستای توسعه خدمات سلامتمحور و تسهیل دسترسی خانوادههای تحت حمایت به خدمات تخصصی درمانی، طرح غربالگری مشکلات بینایی برای بیش از ۳ هزار مددجوی تحت حمایت شهرستانهای دهاقان، شهرضا، جرقویه سفلی، جرقویه علیا، ورزنه، هرند، کوهپایه، نائین، اردستان و نطنز همزمان با هفته دولت آغاز شده است.
به گفته وی این اردوی جهادی طی مدت ۱۰ روز با خدمات تخصصی بیناییسنجی، غربالگری بیماریهای چشمی و انجام بیومتری برای مددجویان در گروههای سنی مختلف ارائه میشود.
بنائی با بیان اینکه روزانه بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ نفر از مددجویان در این طرح معاینه قرار میشوند گفت: پس از غربالگری، افرادی که به تشخیص پزشکان نیازمند استفاده از عینک باشند، میتوانند فریم مورد نظر خود را انتخاب کنند و عینک آنان بهصورت رایگان تهیه و تحویل خواهد شد.