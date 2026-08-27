معاون دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت، با اشاره به الگوسازی ایران برای سازمان جهانی بهداشت و فائو در حوزه سلامت و امنیت غذایی، از کاهش چشمگیر مرگ نوزادان و تأمین کامل امنیت غذایی در دوران جنگ‌های اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمداسماعیل مطلق با اشاره به نقش کلیدی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که با ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود، گفت: ایران از معدود کشور‌هایی است که این شورا را با بالاترین سطح مدیریتی برگزار می‌کند و سازمان جهانی بهداشت و فائو از ایران به عنوان الگو یاد کرده‌اند.

وی با بیان اینکه دو اقدام اساسی در دولت چهاردهم انجام شده است، افزود: رصد شاخص‌های سلامت در استان‌ها و مقایسه با کشور‌های منطقه و اروپا تقریبا نهایی شده است. همچنین سند امنیت غذایی در دوره شهید رئیسی تصویب شد و اکنون همه دستگاه‌های عضو شامل سازمان استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و سایر نهاد‌ها موظف به اجرای آن هستند.

معاون دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر نظام سلامت پس از انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: مرگ نوزادان از ۱۴۵ در هر هزار تولد در آغاز انقلاب، به حدود ۷ در هزار تولد کاهش یافته است که عمدتاً مربوط به نوزادان زیر هزار گرم است.

مطلق ادامه داد: همچنین مرگ مادران باردار از ۲۴۰ در ۱۰۰ هزار تولد به ۱۷ تا ۱۹ در ۱۰۰ هزار تولد زنده رسیده است.

وی با اشاره به مصوبه اخیر شورا با موضوع کاهش تصادفات و فرهنگسازی ترافیکی، تاکید کرد: این سند با حضور رئیس جمهور تصویب شده و در صورت اجرای کامل توسط دستگاه‌های متعهد، می‌تواند به طور چشمگیری آمار تلفات جاد‌ه ای را کاهش دهد.