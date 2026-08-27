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مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز از آمادگی این استان برای آغاز سال تحصیلی جدید با حضور حدود ۵۳۵ هزار دانشآموز خبر داد و گفت: ۱۶ طرح آموزشی شامل ۱۱۵ کلاس درس تا اول مهر به بهرهبرداری میرسد و مدارس استان برای فعالیت حضوری دانشآموزان آماده شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، فرزاد شعبانی با تشریح آخرین اقدامات انجامشده برای اجرای «طرح مهر» اظهار کرد: آموزش و پرورش هر سال همزمان با نیمه دوم سال تحصیلی و در قالب طرح مهر، مجموعهای از اقدامات را برای آمادهسازی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید دنبال میکند که از تعمیر و تجهیز کلاسها و فضاهای آموزشی تا ساماندهی نیروی انسانی، کلاسبندی دانشآموزان، ثبتنام و توزیع کتابهای درسی را شامل میشود.
وی افزود: در آستانه سال تحصیلی جدید، بخش عمده ثبتنام دانشآموزان در دورههای مختلف انجام شده و در دوره ابتدایی تقریباً ثبتنامها بهطور کامل انجام شده است. در دورههای متوسطه اول و دوم نیز بخش عمده ثبتنامها صورت گرفته و تنها تعدادی از هنرستانها، دبیرستانها و مدارس خاص هنوز مراحل ثبتنام خود را بهطور کامل نهایی نکردهاند.
شعبانی با اشاره به استقبال دانشآموزان از هنرستانها گفت: امسال استقبال از مدارس هنرستانی چشمگیر بوده است و این موضوع در کنار محدودیت همیشگی فضاهای آموزشی، در حوزه هنرستانها نمود بیشتری پیدا کرده و ضرورت توسعه فضاهای آموزشی متناسب با تقاضای دانشآموزان را نشان میدهد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز ادامه داد: از سوی دیگر، بازگشت بخشی از جمعیت به استان البرز، مهاجرت و افزایش حضور دانشآموزان در مدارس دولتی نیز بر حجم تقاضا برای فضاهای آموزشی افزوده است. بخشی از خانوادهها نیز به دلیل شرایط مختلف، مدارس دولتی را برای تحصیل فرزندان خود انتخاب میکنند که این موضوع مدیریت فضا و ساماندهی مدارس را با دشواری بیشتری همراه کرده است.
وی درباره وضعیت کتابهای درسی نیز گفت: تاکنون حدود ۹۰ درصد کتابهای درسی استان تحویل گرفته شده است و از خانوادههایی که هنوز فرزندان خود را ثبتنام نکردهاند درخواست میکنیم هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف محل تحصیل و ثبتنام اقدام کنند.
شعبانی تأکید کرد: تأخیر در ثبتنام مدرسه بهطور مستقیم میتواند ثبت سفارش و دریافت کتابهای درسی را نیز به تأخیر بیندازد و در صورت ادامه این روند، ممکن است تحویل کتاب برخی دانشآموزان به مهرماه و حتی اواخر مهر موکول شود که مطلوب نیست.
وی خطاب به خانوادههایی که هنوز درباره محل تحصیل فرزند خود تصمیمگیری نکردهاند، گفت: خانوادههایی که هنوز به جمعبندی نرسیدهاند که در استان البرز بمانند یا فرزندشان را در مدرسه دولتی، غیردولتی یا مدارس خاص ثبتنام کنند، باید هرچه سریعتر تصمیم خود را نهایی کرده و با مراجعه به مدارس، وضعیت ثبتنام فرزندشان را مشخص کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به اقدامات انجامشده برای توسعه فضاهای آموزشی گفت: حدود ۱۶ پروژه و مدرسه برای افتتاح تا اول مهرماه آماده شده است که در مجموع ۱۱۵ کلاس درس جدید به ظرفیت آموزشی استان اضافه خواهد کرد.
وی افزود: این پروژهها در حوزهها و نواحی مختلف آموزش و پرورش استان اجرا شده و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان نیز در زمینه آمادهسازی و تکمیل فضاهای آموزشی اقدامات قابل توجهی انجام داده است.
شعبانی با اشاره به تمهیدات انجامشده برای آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: تلاش شده است همه مقدمات لازم برای آغاز سال تحصیلی فراهم شود تا مدارس استان سال جدید را در شرایطی آرام و بدون حاشیه آغاز کنند.
وی ادامه داد: نیروهای انسانی مورد نیاز مدارس ساماندهی شدهاند و همانطور که وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است، مدارس در سال تحصیلی جدید به شکل حضوری فعالیت خواهند کرد و تمامی برنامهریزیها و تمهیدات استان نیز بر مبنای آموزش حضوری و بازگشایی مدارس در اول مهرماه انجام شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز درباره آمار نیروی انسانی و دانشآموزان استان گفت: پیشبینی میکنیم در سال تحصیلی جدید حدود ۵۳۵ هزار دانشآموز در مدارس استان البرز مشغول به تحصیل شوند و حدود ۲۷ هزار و ۳۰۰ نفر نیروی فرهنگی نیز در مدارس استان فعالیت کنند.
شعبانی افزود: تعدادی از نیروهای جدید از طریق دانشگاه فرهنگیان به مجموعه آموزش و پرورش استان ملحق خواهند شد و با توجه به اینکه تعداد ورودیهای جدید از تعداد بازنشستگان بیشتر است، بخشی از نیاز نیروی انسانی مدارس از این طریق پوشش داده خواهد شد.
وی با اشاره به تعداد کلاسهای درس استان گفت: در سال تحصیلی جدید مجموعاً حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ کلاس درس در مدارس دولتی و غیردولتی استان فعال خواهد بود که از این تعداد، ۱۳ هزار و ۲۵۰ کلاس در مدارس دولتی و مابقی در مدارس غیردولتی قرار دارند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز درباره سهم مدارس غیردولتی از جمعیت دانشآموزی نیز اظهار کرد: از مجموع حدود ۵۳۵ هزار دانشآموز استان، حدود ۹۸ هزار دانشآموز در مدارس غیردولتی تحصیل خواهند کرد و سایر دانشآموزان در مدارس دولتی مشغول به تحصیل میشوند.
شعبانی همچنین از ورود بیش از ۳۲ هزار دانشآموز کلاس اولی به مدارس استان در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: این تعداد دانشآموز نیز در کنار سایر مقاطع تحصیلی، سال جدید آموزشی خود را در مدارس البرز آغاز خواهند کرد.
وی در پایان با تأکید بر آمادگی مجموعه آموزش و پرورش استان برای بازگشایی مدارس گفت: تمامی برنامهریزیهای لازم برای آغاز سال تحصیلی انجام شده و تلاش مجموعه آموزش و پرورش این است که مدارس البرز سال تحصیلی جدید را با آمادگی کامل، به شکل حضوری و در فضایی آرام آغاز کنند.