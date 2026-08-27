

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار احمد کرمی‌اسد گفت: به دلیل ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال، از ساعت هشت صبح امروز تردد همه وسایل نقلیه در این مسیر‌ها ممنوع خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین به منظور تخلیه بار ترافیکی، جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال در مسیر (جنوب به شمال) یک‌طرفه خواهند شد و این محدودیت تا زمان تخلیه بار ترافیکی و روان شدن مسیر ادامه خواهد داشت.

سردار کرمی‌اسد گفت: اکنون ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور چالوس در محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و همچنین در آزادراه تهران–شمال در محدوده‌های تونل شماره ۱۲ تا تونل شماره ۱۳، تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و تونل البرز تا انتهای آزادراه سنگین است.

وی ادامه داد: در محور هراز نیز ترافیک در مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های مشا، لاسم و سه‌راهی چلاو سنگین گزارش شده است.

سردار کرمی‌اسد خاطرنشان کرد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و محور‌های شمالی نیز فاقد مداخلات جوی هستند.

وی همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین حدفاصل مهرویلا تا کمالشهر، آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، آزادراه ساوه – تهران حدفاصل نسیم‌شهر تا رضی‌آباد و محور شهریار – تهران در برخی مقاطع خبر داد.