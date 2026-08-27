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رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در حالی که سال گذشته استانهای کشور با چالشهای دوگانه جنگ و خشکسالی دست و پنجه نرم میکردند، دولت با رویکردی ویژه، بر تسریع طرحهای عمرانی و تقویت زیرساختهای ملی تمرکز کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سید حمید پور محمدی افزود: با توجه به آسیبهای وارده در سالهای اخیر، اجرای طرحهای توسعهای در اولویت برنامههای اجرایی قرار گرفته است.
معاون رئیس جمهور گفت: روند اجرای کارهای عمرانی در استانها با جدیت تمام در حال پیشرفت است. هدف از این تمرکز، آمادگی زیرساختی برای مقابله با بحرانهای احتمالی و همچنین ایجاد چرخه اقتصادی در مناطق آسیبدیده است.
پور محمدی گفت: دولت تأکید دارد که تأمین معیشت مردم در کنار توجه به نیازهای اساسی، از دغدغههای اصلی و اصلیترین اولویتهای این دوره از مدیریت کشور است.